PlayStation 5: Afirman que Sony está pagando más que Microsoft por los juegos exclusivos

No cabe duda de que uno de los puntos clave para que PlayStation 4 se transformará en la gran ganadora en la actual generación de consolas fue la gran cantidad de videojuegos exclusivos que ha tenido desde su lanzamiento en el 2013.

Proyectos como Death Stranding, Final Fantasy VII Remake, The Last Guardian, Days Gone, Godo f War, Uncharted 4, The Last of Us Part II, Marvel's Spider-Man, Ghost of Tsushima y Horizon Zero Dawn son solo algunos de los grandes títulos que posee la PS4, excluyendo de grandes experiencias a los dueños de una Xbox One.

Al parecer Sony apostaría a la misma estrategia para quedarse con la próxima generación con su PlayStation 5, consola que tomará la posta de la exitosa PS4 y que espera estar a la altura de su predecesora.

Imran Khan, miembro de Kinda Funny Games y reconocido informante de la industria, señaló en ResetEra que la empresa japonesa está ofreciendo bastante más dinero a las desarrolladoras que su contraparte Microsoft, todo en su afán de seguir ganando proyectos exclusivos para su consola.

PlayStation 4 ganó por goleada en exclusivas en esta generación de consolas. ¿Podrá repetirlo la PS5?

“No hay compañía externa [third party] importante allá afuera con la que Sony haya fallado en acercarse preguntando qué clase de acuerdos exclusivos pueden conseguir. Algunos tuvieron contenido, algunos tuvieron juegos, algunos contenido y juegos”, señaló Kahn.

En ese sentido el informante afirmó que en los próximos años se hará costumbre ver frases como “Ventaja PlayStation” y “Exclusiva de Consola” desde el lado de Sony y que “no es que en Microsoft no estén dispuestos a hacer una oferta, solamente que ellos no quieren pagar el precio que les piden porque Sony se acercó con números muy altos desde el inicio”.

Esta información se suma a la entregada por DFC Intelligence, quienes señalaron que la PS5 venderá el doble de consolas que la Xbox Series X, pero que aún así Microsoft ganará a su manera la generación, sobre todo por los servicios de streaming en los que están trabajando.