Analistas confirman que la PS5 doblará en ventas a la Xbox Series X, pero que igual Microsoft ganará a su manera

Cada vez queda menos para dar inicio a una nueva “Guerra de Consolas” entre PlayStation 5 y Xbox Series X, batalla de la que queda esperar si Sony nuevamente se queda con la victoria tras el éxito masivo de la PS4.

Para poder dar vuelta la situación es que Microsoft apunta a los servicios pensando en la próxima generación, donde Project xCloud aparece como un factor clave para ganar más usuarios.

En ese sentido DFC Intelligence entregó su veredicto mirando al futuro, afirmando que la PS5 venderá el doble de consolas que la Xbox Series X, pero que aún así Microsoft ganará a su manera la generación.

"En los últimos meses ha quedado claro que Sony y Microsoft siguen dos estrategias muy diferentes en la industria. El resultado es que PS5 venderá significativamente más que Xbox Series X, pero sin embargo, Microsoft tal vez tenga el plan de victoria a largo plazo", señaló el informe de DFC Intelligence.

Los gráficos mirando al futuro según DFC Intelligence.

En ese sentido destacaron que “Xbox es una marca solo popular en países de habla inglesa, sin relevancia en Japón y con muy poca en Europa. No hay nada que Microsoft pueda hacer para cambiar eso".

Sin embargo, el informe consigna que los servicios que entrega Microsoft con su consola serán clave en su batalla contra la PS5 de Sony. "Game Pass es un servicio extremadamente atractivo que podría ser un vehículo de crecimiento muy importante para Microsoft, que de hecho no requiere de una Xbox Series X. El gran reto es informar a los consumidores de Game Pass. Recientemente, muchos se han dado cuenta de que Game Pass no incluye el nombre Xbox, y los consumidores causales generalmente no están al tanto de que no es necesario un sistema Xbox", señalaron.

Por ahora solo queda esperar cual será el precio de ambas consolas para comenzar a vislumbrar cual será el destino de ambos aparatos, ya que es un factor clave para los usuarios a la hora de desembolsar el dinero.