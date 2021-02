Nintendo acompañará remaster de The Legend of Zelda: Skyward Sword con Wind Waker y Twilight Princess

El directo de Nintendo no dejó a nadie indiferente, para bien o para mal. La compañía japonesa anunció los proyectos a presentarse en el futuro, destacando la remasterización de The Legend of Zelda: The Skyward Sword para Nintendo Switch, original para la consola Wii y estrenado en el lejano 2011.

De hecho, tal es la motivación por el rejuvenecimiento (o mejora gráfica) del juego, que ya es el juego más vendido en Amazon, faltando cinco meses para su lanzamiento. El remake del clásico llegará a tiendas el día 16 de julio.

Sin embargo, y como siempre, los exigentes fanáticos de la multinacional de videojuegos quedaron con gusto a poco. El exceso de remasterizaciones (como la trilogía 3D Mario) tiene un poco aburridos a los jugadores más acérrimos, porque pese a ser clásicos históricos, se hace necesario refrescar los títulos a jugar en las consolas de última generación.

Ahora bien, según reporta Andy Robinson, periodista especializado en videojuegos e insider reconocido, habrán nuevos remakes que acompañarán a Skyward Sword. También de la icónica saga The Legend of Zelda, Wind Waker y Twilight Princess tendrán sendas actualizaciones. Lo cual es un poco raro considerando que ambos títulos ya tuvieron mejorías en consolas subsecuentes (Gamecube a Wii y Wii U).