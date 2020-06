Naughty Dog asegura que el final de The Last of Us Part II no ha sido revelado

The Last of Us Part II está a la vuelta de la esquina y varias filtraciones han afectado al título de Naughty Dog, pero Neil Druckmann aseguró que el final de la historia sigue sin ser revelado. Los fanáticos pueden respirar tranquilos y seguir pacientemente la espera hasta el 19 de junio.

"Hay tantas cosas falsas por ahí. No queremos salir y corregir nada, porque eso estaría estropeando el juego de alguna manera: al decir lo que no es, estamos diciendo lo que es", explicó en entrevista con Eurogamer.

Y agregó que "ahora veamos si podemos obtener la segunda parte una vez que el juego está disponible porque la gente simplemente no lo sabe. Hay todas estas teorías sobre cuál es el final, pero el final no está ahí afuera. En realidad no sabes cómo se junta todo".

El sigilo de Ellie en The Last of Us Part II

De igual forma, Neil Druckmann se mostró defraudado por las filtraciones de The Last of Us Part II. "Ellos apestaron. Has trabajado en algo durante tanto tiempo, y luego hacerlo salir de la manera en que lo hizo fue decepcionante, para mí y para otros miembros del equipo", sentenció.

TLOU 2 sale el próximo 19 de junio en exclusiva para PlayStation 4 y promete convertirse en un clásico, como ya lo fue la primera parte del título de Naughty Dog. Cabe recordar que en una semana, lanzaremos un review completo con nuestras impresiones finales del videojuego que tiene a Ellie como protagonista.