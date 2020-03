Llega Call of Duty: Warzone y totalmente gratuito

Activision dio la gran noticia de Call of Duty: Warzone, el battle royale que se podrá descargar gratuitamente en PlayStation 4, Xbox One y PC. Los dueños de Call of Duty: Modern Warfare tendrán un acceso anticipado de dos horas.

Las descarga serán diferente, ya que los usuarios con el COD sólo bajarán entre 15 y 22 GB, por su parte los nuevos usuarios necesitarán una descargar entre 80 y 100 GB.

Warzone tendrá con dos modos: Plunder y Battle Royale, donde se podrá disputar batallas individuales, en pareja y en tríos. El battle royale estará disponible a las 16:00 horas de Chile y en PlayStation no será necesario Plus para jugar, mientras que en Xbox One debes ser miembro Gold.