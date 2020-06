Kun Agüero le consigue el perdón de Messi a Ibai en un épico streaming

Uno de los momentos que más atormentaba a Ibai era el desaire que le hizo a Leo Messi en un evento donde se mostró totalmente errático y casi dejó con la mano estirada al crack trasandino. Pero una vez más apareció el salvador Sergio Agüero y consiguió el perdón del 10 para el locutor español.

"Te estoy mirando que estás hablando con Ibai, decile que está todo bien, que no pasa nada y que la próxima nos saludamos. Me dejó pagando, me dejó re mal delante de todos, pero no pasa nada", le mandó a decir Messi al streamer español.

Todo se dio en una épica transmisión en vivo donde Ibai y el Kun se comunicaron por llamada. Ambos analizaron el desaire del hispano con el 10 del Barcelona y luego Agüero se logró comunicar con Messi que le mandó un mensaje al streamer.

Finalmente quedó en paz Ibai Llanos, que podrá olvidar el papelón que hizo al conocer por primera vez a Leo Messi. El desaire el año pasado hizo eco en la prensa española, donde el locutor de eSports fue fuertemente criticado.

Ibai no saluda correctamente a Messi

Con la reconciliación conseguida, Sergio Agüero se retiró a comer y sumó un hito más a su corta carrera como figura de Twitch, donde ya es toda una estrella.