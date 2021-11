José Miguel Viñuela y su asesora del hogar Nené son los invitados los invitados de este martes al programa de Martín Cárcamo, Los 5 mandamientos. Momento en el que el animador se referirá a su "dolorosa" salida de Mega, tras la polémica en el que le cortó el pelo al aire y sin consentimiento al camarógrafo de Mucho Gusto José Miranda.

El ex rostro se reinventó realizando transmisiones en vivo por medio de Instagram con Nené, pero aún así le confesará a Martín Cárcamo que, a más de un año del incidente del corte de pelo en pantalla, fue muy doloroso el término de su vínculo contractual con el canal.

"Claramente me dio pena irme. Hay amistades, gente técnica que conozco hace muchos años, amigos, productores, y por eso fue doloroso dejar el canal. Sentía de alguna manera que Mega es como mi casa televisiva, y me habría gustado retirarme ahí. Yo creo que me fui antes de tiempo", admite en la conversación.

Por otro lado, consultado por si tiene pensado regresar a las pantallas, José Miguel comenta que "yo creo que no voy a volver a la televisión".

"En este último tiempo he descubierto un área que era desconocida y que me ha permitido tener libertad en mi calidad de vida, no depender tanto a veces del tema editorial, poder hacer un programa como el que hago hoy, donde soy yo mismo sin limitaciones".

"No digo que no vaya a volver el día de mañana", matizará luego, para rematar recalcando: "pero claramente el género al que volvería hoy es la entretención. No haría nada más que reír y entretener gente, que es lo que me gusta".