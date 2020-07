Joqerr revela su lado más gamer en cuarentena: "Estoy con el Crash Bandicoot para recordar clásicos"

Joqerr es uno de los freestylers más reconocidos en Chile y, para muchos, el Rey de la Plaza. El mc tendrá un año con FMS tras su clasificación y también estará en la Red Bull Nacional.

Sin embargo, en tiempos de cuarentena Joqerr no solo se dedica al freestyle, sino que a los videojuegos también. Así se lo reveló a Redgol, quien contó a que juego le ha dedicado más tiempo.

"Esta cuarentena jugué el God of War del 1 al 4, pero todavía no lo termino. Uncharted, entre comillas del 1 al 4, también Assassin's Creed Odyssey y el que no falta es el Crash, el uno, dos y tres, para recordar los clásico y los viejos tiempos. Un poco el GTA también", comentó.

Además agregó que, "soy bien gamer la verdad, no es que sea un conocedor del área, pero me gustan todos los juegos, de carrera, aventura, acción".

Joqerr ahondó aún más en el clásico Crash. "En el tres estoy en el último jefe. El uno no lo jugué mucho porque en el Uncharted salen algunas misiones de Crash y como que dije ‘oh, esta la jugué recién’", detalló entre risas.

Para finalizar agregó que, "de FIFA no soy mucho, igual lo juego porque puedo jugar en vs con mis amigos, pero no soy muy bueno".