Hyrule Warriors: Age of Calamity | Todos los detalles y dónde comprar la nueva entrega de The Legend of Zelda

The Legend of Zelda: Breath of The Wild remeció la reconocida saga de videojuegos que iniciara en 1986, ya que llevó más allá la sensación de mundo abierto que volvió popular en un principio al juego producido por Nintendo. Además, incorporó nuevas mecánicas de pelea y un formato de historia libre para los jugadores, generando una experiencia completamente personal.

El último título de la compañía japonesa fue un éxito tanto para Wii U como para Nintendo Switch, resignificando la saga que no tenía entregas desde The Legend of Zelda: Twillight Princess en 2016 para la consola predecesora de Nintendo Switch.

Gracias a este éxito, los fans comenzaron a pedir una secuela (que ya está confirmada) y Nintendo acudió al llamado generando nuevo contenido alrededor de Breath of The Wild. Sin embargo, los creadores optaron por sorprender y entregar una nueva entrega en la línea de Hyrule Warriors.

Hyrule Warriors: Age of Calamity es el título que liberará Nintendo el 20 de noviembre, con sucesos que transcurren 100 años antes de Breath of The Wild, contando así la historia de la guerra entre el reino de Hyrule y Ganon, que resultó en la derrota de los protagonistas.

El juego tiene su demo disponible y será un exclusivo de Nintendo Switch con un estilo de juego musou, que consiste en la lucha del protagonista contra hordas de enemigos, un sistema de bonus y experiencia, y misiones a medida que avance la historia. Se podrá hacer uso de los campeones y la princesa Zelda.











La preventa del juego y el demo están disponible en la página oficial de Nintendo, puedes comprarlo aquí.