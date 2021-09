Far Cry 6 presenta su trailer definitivo a poco de su estreno

Cada vez queda menos para el desembarco en Yara. La isla ficticia que será escenario de Far Cry 6 está lista para que el 7 de octubre los fanáticos de esta exitosa saga de Ubisoft tomen a su protagonista, Dani Rojas, y empiecen a recorrer una aventura que promete largas horas de acción, personajes para recordar, estrategias de juego y mucho más. Toda una propuesta que fue mostrada con el trailer definitivo del esperado juego.

En un video de 6.30 minutos, Ubisoft profundizó su propuesta tanto en historia como jugabilidad, con un gameplay integrado en la presentación y más detalles sobre el nudo de conflicto que involucrará a Dani Rojas, el personaje jugable con el cual dispondremos (que podremos determinar en formato femenino o masculino) y que liderará la resistencia a Anton Castillo, el dictador que tiene bajo su tiranía a la isla centroamericana donde se desarrollará la historia.

Junto con el trailer, la compañía confirmó que las versiones físicas y digitales de Far Cry 6 tendrán mejoras gratis al pasarlo de PS4 a PS5 o de Xbox One a Xbox Series X|S, en directa relación con la noticia de que Horizon Forbidden West no hará el upgrade de manera gratuita.

Far Cry 6 saldrá al mercado el próximo 7 de octubre en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series S, Stadia, Amazon Luna, y PC a través de Epic Games Store y Ubisoft Store.