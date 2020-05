Duelos importantes en las fechas 14 y 15 del eNaciona.11vs11 de PES 2020

El eNacional.11vs11 de la Liga Chilena de PES sigue con un tremenda doble jornada el 31 de mayo y 1 de junio. Los líderes de ambas conferencias se enfrentar para mantener sus lideratos.

La fecha 14 tiene duelos destacados: Azules eSports vs. Wolf Club eSports, RedBull eSports vs. Palestino eSports y ProChile FC vs. Iquique eSports.

Mientras que en la jornada 15 destacan: Wolf Club eSports vs. Predators PES, Santiago Wanderers eSports vs. Cóndores eSports, Concepción eSports vs Curicó eSports y Némesis eSports vs. Majestics.

Puedes seguir todo el torneo de eFootball PES 2020 por RedGol. El camino a los playoffs está cada vez más cerca y los equipos pelean por terminar en las posiciones más altas de sus conferencias.