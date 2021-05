Diego Ríos encontró equipo tras su participación en el Torneo Easy FIFA21 de TNT Sports: "Con un poco de esfuerzo se pueden lograr cosas"

El Torneo Easy FIFA21 de TNT Sports llega a su fin este domingo 2 de mayo, cuando se conozca al representante de Chile en la venidera Copa América FIFA21. Pero uno que también puede sacar cuentas alegres tras su participación es Diego Ríos. El player, estudiante de segundo año de kinesiología, entró en el torneo en la convocatoria abierta de la señal televisiva, y su talento fue notorio para llegar a la fase de grupos de Copa Chile. De hecho, su irrupción le permitió entrar a Rebirth eSports para el camino a la gran final.

Pese a quedar en el camino en la jornada final de grupos, Diego Ríos siente que con mayor dedicación y trabajo podrá conseguir aún más objetivos en el mundo de los eSports, como lo reconoce en conversación con RedGol.

"Como primera experiencia fue super grata, bueno el ambiente, tenía un poco de nerviosismo, pero en si fue grato", dice de entrada Diego a nuestro portal. "La experiencia fue super buena porque pasaron hartas cosas positivas, como firmar el contrato (con Rebirth eSports), salir en la tele que uno nunca lo espera, tratar de dar lo mejor posible, fue super buena la experiencia", complementó el joven tras el torneo.

Y es que su irrupción en el Torneo Easy FIFA21 le valió firmar el contrato con Rebirth eSports. "Me dijeron que me habían visto en la tele y si tenía interés de representar al equipo en el torneo, en sí me vieron en la clasificatoria a fase de grupos", relata Diego sobre la incorporación al equipo.

"CON UN POCO DE ESFUERZO Y DEDICACIÓN SE PUEDEN LOGRAR LAS COSAS"

Experiencia adquirida en el campeonato que busca al representante de Chile en la Copa América que tomará en el futuro, ahora defendiendo los colores de Rebirth eSports.

"Primer año que compito y una super buena experiencia, y vamos a seguir así hacia adelante", cuenta Diego a RedGol. "Con un poco de esfuerzo y dedicacíón se pueden lograr las cosas. Con un poco más de entrenamiento y concentrado, tener grandes expectativas, puedo lograr una representación a nivel internacional, algo que me gustaría, si lo puedo lograr si dedico tiempo", dice.

Diego Ríos durante su participación en el Torneo Easy FIFA21 de TNT Sports, donde quedó en el camino en la fase de grupos y, pese a su meteórica irrupción, no pudo llegar a la ronda final. | Foto: Captura TNT Sports.

El estudiante de Kinesiología espera competir en más torneos a nivel nacional, clasificar a más competencias y seguir mejorando gracias a su participación en el Torneo Easy FIFA21, que este domingo emitirá la gran final con un Side Match de lujo entre influencers en las pantallas de TNT Sports y en Estadio.