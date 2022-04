Durante las últimas horas la empresa Square Enix, responsable de grandes franquicias como Final Fantasy, anunció oficialmente que ya está disponible el juego Echoes of Mana, el cual se puede jugar en dispositivos móviles con sistema operativo Android y IOS. Cabe destacar que esta compañía japonesa también está trabajando en un juego de móviles de Full Metal Alchemist.

¿De qué trata Echoes of Mana?

Echoes of Mana es un juego de RPG que involucra a la franquicia Mana de Square Enix (por ejemplo Trials of Mana, Collection of Mana y Secret of Mana) en un mundo que desarrolla una historia con distintos personajes. El juego es puede descargar de manera gratuita y también se puede jugar en multiplayer.

El productor del juego, Akira Haruta, mencionó en un comunicado que: "Estamos muy emocionados por traer un nuevo juego de Mana a la plataforma móvil". Después continuó diciendo que: "Espero que se pueda convertir en un lugar especial en donde los fans de Mana puedan unirse".

Square Enix continúa muy involucrado en los juegos móviles, un ejemplo de ello es que también está trabajando en un juego de Full Metal Alchemist, el cual tiene uno de los mejores animes de la historia.