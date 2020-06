Days of Play: Megas ofertas con FIFA 20 desde los 7 mil pesos y hasta PS Plus con 30% de descuento

Days of Play llegó a Latinoamérica con grandes ofertas en PlayStation. Los descuentos llegan hasta el 83% y estarán disponibles del 3 y hasta el 17 de junio.

Puedes revisar el listado completado de las ofertas en la web de PlayStation Store en el siguiente enlace o ingresar directamente desde tu PS4. Entre las rebajas más destacadas aparecen Tekken 7 por sólo 7.765 pesos y también está STAR WARS Jedi: La Orden caída a $ 23.311.

¡Days of Play regresa con oferta épicas! Serán dos semanas de espectaculares promociones. ¡Conoce ya todos los detalles!: https://t.co/46qGeNOQXd pic.twitter.com/dUr4azMs6T — PlayStation Latam (@PlayStation_LA) June 2, 2020

Eso no es todo, ya que también puedes comprar Marvel's Spider-Man: Game of the Year Edition por sólo $15.538, un precio imperdible para el mejor juego del 2018. Además, God of War 4 tiene un descuento del 25% y quedó a $11.651, una ganga.

FIFA 20 a $7.920 en PS4

Tres Assassin's Creed por $8.697 en PS4

Tekken 7 a $7.765 en PS4

Las ofertas no paran ahí, ya que también puedes aprovechar el descuento del 30% en la PlayStation Plus y puedes comprarla por $21.756, un valor bastante reducido e irrepetible con el pronto aumento a las compras digitales impuestas por el gobierno nacional. No dejes pasar la oportunidad de tener acceso ilimitado en tu PS4.

12 meses de PS Plus a $21.756

Puedes revisar diferentes juegos en Days of Play y podrás encontrar un par de títulos a menos de 7 mil pesos y de igual manera hay rebajas importantes para diversos complementos de distintos videojuegos.