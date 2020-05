David Hayter, la voz de Snake en Metal Gear, está “encantado” de regresar si hay un remake de la serie

El nombre de David Hayter es toda una institución en el mundo de los videojuegos. El actor fue el responsable de darle voz a Solid Snake y Big Boss de la serie Meteal Gear, una de las franquicias más grandes en el mundo gamer y que tiene millones de seguidores.

Lamentablemente tras el lanzamiento de Metal Gear V no se supo más de la serie, salvo ese intento fallido de Metal Gear Survive de la mano de Konami, el primer juego sin la dirección de Hideo Kojima, el creador de la historia que vio su debut en la MSX en 1987.

En conversación con IGN, Hayter se mostró entusiasmado con dar nuevamente su voz a Solid Snake, sobre todo para un hipotético remake del clásico de PlayStation 1.

“Mira, amo a Snake. Me encanta interpretar a este personaje. Y como la gente ya sabe, lo haré a las primeras de cambio. Así que, si quieren traerme de vuelta para un remake de esos juegos, estaría ciertamente emocionarlo de hacerlo”, señaló David a IGN.

Metal Gear Solid 1 es considerado uno de los mejores juegos para la PlayStation 1.

Hayter tiene una vida ligada a la creación de Hideo Kojima, ya que ha prestado su voz como Solid Snake, Naked Snake y Old Snake en Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty, Metal Gear Solid 3: Snake Eater, Metal Gear Solid: Portable Ops, Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots y Metal Gear Solid: Peace Walker. Solo se ausentó en Metal Gear Solid 5: Phanton Pain, donde la voz de Snake cayó en Kiefer Sutherland.