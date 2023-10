Los fanáticos de Metal Gear deben ser de los fanboys más castigados en el mundo de los videojuegos. El hombre detrás de Solid Snake y Big Boss, el inmortal Hideo Kojima, ya no es más parte de su creación y Konami no ha hecho mucho en dejar en alto su legado en los últimos años.

En el 2015 tuvimos con Metal Gear Solid V: The Phantom Pain la gran despedida de Kojima. Lamentablemente fue con polémica, dejando Konami después de años de alianza y entregando una obra que, seamos sinceros, no tuvo un final claro.

Pasaron tres años y Konami, al parecer con ganas de enterrar su legado, lanzó Metal Gear Survive, un proyecto que se alejaba completamente de la visión de Kojima y que funcionaba como una continuación bien tiradas de las mechas de Phantom Pain. Los fans derechamente lo odiaron y así fue como se pensó en su momento sería el fin de la franquicia.

Sin embargo, en el 2023 la empresa japonesa decidió resucitar a Snake y compañía, primero prometiendo un remake del clásico Metal Gear Solid 3: Snake Eater de PlayStation 2 y luego lanzando una agrupación de los primeros tres juegos en la consola de Sony, además de los que en sus años vieron la luz para MSX.

Así fue como por estos días Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 llegó a PlayStation 5, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox Series X|S y Microsoft Windows, un proyecto que integra Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty, Metal Gear Solid 3: Snake Eater, Metal Gear y Metal Gear 2: Solid Snake.

¿Un lavado de imagen?

Partamos por lo más simple. Las entregas que Konami agrupó en esta colección son las mismas que disfrutamos en el pasado en las consolas de Sony y MSX. Estamos hablando de que no hay cambio de mecánicas ni nada, simplemente una adaptación a la tecnología de hoy en día para funcionar en las consolas actuales.

Con esto dicho, las entregas de Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty y Metal Gear Solid 3: Snake Eater son las mismas versiones que en su momento remasterizó la empresa BluePoint para PlayStation 3 y Xbox 360 en el 2011. ¿La novedad? Pues los nuevos trofeos que puedes alcanzar. No hay ni aumento de cuadros por segundos o de resolución. Es el mismo juego y punto.

¿Y Metal Gear Solid para PlayStation 1? Acá es donde tal vez más sufre esta colección, ya que el clásico de 1999 no recibió ningún tratamiento para verse en mejor calidad con la actual tecnología. A la larga te acostumbras, pero hubiésemos agradecido algún filtro o algo por el estilo para tener una mejor “presentación” de un videojuego que fue lanzado hace 24 largos años.

Sin embargo, donde más sufre la entrega de PS1 en esta colección es en la que está doblada al español, esa de las gloriosas voces de Alfonso Vallés, Ricky Coello y Ana María Campos. Lamentablemente al ser una versión europea, hablamos de un juego que está en PAL, es decir, a bajísimos 25 frames por segundo, lo que hace sentir que a ratos se experimenta en cámara lenta.

Una oportunidad desperdiciada

Es lamentable lo poco que se trabajó técnicamente las diferentes entregas de esta Master Collection Vol. 1, ya que con la actual tecnología no hubiese venido mal algún “lavado de cara” para que valga la pena hacer el gasto en esta pasada.

Acá, como mencionamos anteriormente, apuntamos directamente al Metal Gear Solid para PlayStation 1. Es un juegazo, uno que por acá hemos terminado en incontables ocasiones y no dudamos en catalogarlo como una obra maestra, pero le hizo falta una dedicación un poco más grande en esta recopilación.

Tal vez algo que se valora es que cada juego funciona independiente en el sistema, por lo que aparecerán por su cuenta en el menú de PS5, Xbox o Switch. Acá las memorias internas de algunos podrían agradecerlo en caso de liberar algo de espacio.

Y sin embargo, acá estamos felices

Es verdad, se desperdició una buena oportunidad. Además, si nos ponemos exquisitos, es menos de lo que alguna vez recibimos en el 2013 con Metal Gear Solid: The Legacy Collection, donde además se incluían Guns of the Patriots de PS3 y Peace Walker de PSP.

Pero, acá estamos felices con la oportunidad de revisitar estas verdaderas joyas de la industria. No será lo que esperábamos, pero es un primer paso que nos da esperanza de que Metal Gear no está muerto y que se viene una nueva etapa, ya sin Kojima al mando, pero nueva etapa al fin y al cabo.

Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 está lejos de ser una carta de amor para el pasado de la saga, pero mentiría si dijera que no me emocioné al volver a jugar estos clásicos. Y al final, eso es lo que se valora.

Cae de maduro que este Vol. 1 no será el primer recopilatorio de la saga. Hay varios juegos que uno con gusto revisitará y otros que nunca tuvieron su adaptación a las consolas de sobremesa, como el Portable Ops o los Metal Gear Acid, ambos de PSP.

Además, podríamos tener un Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots o Metal Gear Rising: Revengeance de PS3 adaptados para la actual generación. O incluso ir más lejos, traer el Metal Gear Solid: The Twin Snakes, remake del 2004 del clásico de 1999 exclusivo para la GameCube de Nintendo. Al final, el cielo es el límite y está en manos de Komani alcanzarlo o no.

El videojuego está disponible para PlayStation 5, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox Series X|S y Microsoft Windows.