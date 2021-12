Durante esta jornada se desarrolló el segundo día del evento caritativo de streamers Ibainéfico, organizado por Ibai Llanos, siendo además el primer día de competencia. Cabe recordar que el evento espera reunir 300 mil dólares. Ayer se realizó el draft de los cuatro equipos capitaneados por Auronplay, Rubius, Grefg e Ibai.

Este día lo abrió el juego shooter de Riot Games, Valorant, en el cual se impuso el equipo del streamer español The Grefg, quienes vencieron en la final al Team Rubius. Mientras que el segundo juego fue una partida de Golf It, título que originalmente no sería parte del evento, y los ganadores volvieron a ser el Team The Grefg.

Finalmente el último juego de la jornada fue el más popular de todos: el League of Legends, título que tuvo como grandes ganadores al equipo de Ibai al derrotar por dos mapas contra cero al equipo de Grefg.

¿Cuánto dinero se ha reunido en el Ibainéfico?

En este segundo día se logró reunir un total de 21 mil dólares. Cabe recordar también que la totalidad del monto irá destinado a la organización de Médicos Sin Fronteras. Además, la empresa Domino´s Pizza anunció una donación de 8 mil 500 euros.