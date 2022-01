La Xbox One se lanzó en el año 2013

Microsoft lo confirma: ya no habrá más producción de consolas Xbox One

Recientemente Sony aseguró que ante la falta de stock de PlayStation 5 producirá más consolas de PS4 para satisfacer la demanda, algo totalmente lo contrario a Microsoft que aseguró que: la consola Xbox One ya no está siendo producida.

Esto fue confirmado por Cindy Walker, directora senior de marketing de productos de Xbox, quien mencionó a The Verge: "para centrarnos en la producción de Xbox Series X|S, detuvimos la producción de todas las consolas Xbox One a finales de 2020". Con esto queda claro que la finalización de la producción de estas consolas es para privilegiar a la nueva generación. Cabe destacar también que hace algunos días se reveló que las consolas están enfrentando un problema con la falta de materiales para producir los aparatos.

Esta noticia es la contraparte de Sony con el anuncio de la producción de un millón de consolas de PS4 para calmar la demanda de escasez de PlayStation 5.

¿Cuándo se estrenó la Xbox One?

La consola se lanzó el 22 de noviembre de 2013. En 2016 se estrenó la Xbox One S, mientras que en 2019 se estrenó la Xbox One S solo digital. La Xbox One ha vendido más 50 millones de unidades.