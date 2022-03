Durante las últimas horas se dio a conocer que el juego de móviles Uncharted: Fortune Hunter no estará más operativo en los celulares Android y IOS, esto debido a que la empresa Naughty Dog decidió que no le dará más soporte. Cabe destacar que en este juego para smartphones se podían conseguir cosméticos para el modo multijugador de Uncharted 4, título final de la saga de los cazarrecompensas estrenado en 2016, el cual está protagonizado por Nathan Drake.

Además, también se confirmado que los usuarios que tengan el juego en celulares podrán seguir usando la aplicación, pero no podrán efectuar compras dentro de ella. La compañía Naughty Dog confirmó esta noticia a través de su cuenta de Twitter mencionado específicamente que: "A partir de hoy, las compras en el juego de Treasure Maps y Bags of Orbs se han deshabilitado, y el juego ya no se puede descargar en Apple o Google Play. Sin embargo, puedes continuar jugando en modo sin conexión hasta que se elimine de su dispositivo móvil".

¿Cuándo se estrenó Uncharted: Fortune Hunter?

El juego Uncharted: Fortune Hunter se había estrenado el 5 de mayo de 2016 para los móviles con sistema operativo de Android y IOS.