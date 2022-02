Y la niebla se hizo presenta: se estrenaron mejoras para el The Legend of Zelda: Ocarina of Time de Nintendo Switch

Nintendo Switch es una de las consolas más populares del mercado, pero aparte la compañía japonesa Nintendo complementa esta consola con clásicos de anteriores consolas de la empresa, una de ellas es la Nintendo 64, la cual tiene títulos en la Nintendo Switch Online + Paquete de expansión, entre ellos The Legend of Zelda: Ocarina of Time, uno de los mejores juegos de la historia y al cual se le aplicaron mejoras como la niebla.

La niebla regresó oficialmente a las zonas como el Templo del Agua y Templo del Bosque. Cabe destacar que estás mejoras fueron alentadas por los fanáticos, quienes se decepcionaron cuando estrenó el juego en el emulador de 64 de la Nintendo Switch.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time es un juego de acción y aventuras que se estrenó por primera vez el 21 de noviembre de 1998 exclusivamente para la Nintendo 64. El título fue desarrollado por el estudio interno de Nintendo llamado Nintendo EAD (Nintendo Entertainment Analysis and Development).

¿Cuándo se estrenó The Legend of Zelda: Ocarina of Time en Nintendo Switch?

Este legendario juego se integró al Nintendo Switch Online + Paquete de expansión de la compañía japonesa el 25 de octubre de 2021.