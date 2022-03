Fanáticos de Nintendo estrenan versión de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para PC

Durante las últimas horas se ha revelado que unos fanáticos de Nintendo estrenaron una versión del juego The Legend of Zelda: Ocarina of Time con gráficos mejorados para PC. Este juego pertenece a la época noventera de la legendaria Nintendo 64 y además también se podrá jugar en la Steam Deck.

Esto fue obra de los desarrolladores conocidos como Harbour Masters, quienes adaptaron este juego a PC con gráficos en alta definición, pantalla panorámica y vibración de control. Aunque hay que destacar que esta versión no es un juego como tal sino más bien es un software llamado Ship of Harkinian. Este software hace que el juego puede ser reproducido en una aplicación aparte, así no está expuesto a un veto por parte de Nintendo, el cual es bastante severo con estos temas.

Cabe destacar que esta versión, al tener soporte de Windows, Linux y Mac, también puede ser reproducido en la popular PC portátil Steam Deck.

¿Cuándo se estrenó The Legend of Zelda: Ocarina of Time?

Este juego se estrenó el 21 de noviembre de 1998 para la consola Nintendo 64. Aunque ahora también se puede jugar en Nintendo Switch gracias al servicio Nintendo Switch Online + Paquete de expansión.