No habrá más contenido de Tales of Arise: el productor del título lo confirma

Tales of Arise es un juego de RPG (rol) que ha tenido muy buenas críticas, recientemente se dio a conocer un crossover con el juego Scarlet Nexus, pero ahora también vuelve a destacar porque se confirmo que el título desarrollado y distribuido por Bandai Namco no tendrá secuela ni expansión. El juego se estrenó en 2021.

Esto fue confirmado por Yusuke Tomizawa, productor del título, durante una entrevista con la revista EDGE. Concretamente, en una parte de la entrevista aparece: "Un nuevo título insignia de vanguardia basado en el éxito de Arise al mismo tiempo que invita a redescubrir la historia de la saga". Esto quiere decir que el equipo de trabajo quiere crear otros títulos con el aprendizaje que dejó Tales of Arise, buscando que también esos éxitos puedan provocar que nuevos jugadores lleguen a jugar este juego de RPG.

¿Cuándo se estrenó Tales of Arise?

El juego de rol se estrenó el 9 de septiembre de 2021 y está disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC (vía Steam). Tales of Arise es una secuela de Tales of Berseria, estrenado en 2017. La saga de Tales of tiene un total de 41 juegos.