Bandai Namco lo hace oficial: habrá colaboración entre Tales of Arise y Scarlet Nexus

La compañía Bandai Namco, distribuidora de juegos de Dragon Ball y el popular Elden Ring, anunció una colaboración entre los juegos Tales of Arise y Scarlet Nexus, ambos juegos de RPG (rol). Cabe destacar que en esta ocasión ambos títulos fueron desarrollados por esta compañía japonesa.

Concretamente, la compañía Bandai anunció que la arma principal de Yuito Sumeragi, la Myoho Muramasa, y el equipamiento llamado Baki-Chan, llegarán gratis al juego de Tales of Arise, mientras que la Blazing Sword y la máscara de hierro, las cuales son usadas por Alphen, llegarán a Scarlet Nexus, aunque en esta ocasión aún no se sabe si este contenido será gratuito. Anteriormente Tales of Arise tuvo un crossover con Sword Art Online, el cual sí fue de pago.

¿Cuándo se estrenó Tales of Arise?

Este juego de rol se estrenó el 9 de septiembre de 2021 y está disponible para las plataformas de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC (vía Steam).

¿Cuándo se estrenó Scarlet Nexus?

Mientras que este otro juego de RPG se lanzó el 25 de junio de 2021 y también está disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC (vía Steam).

La colaboración todavía no tiene una fecha establecida.