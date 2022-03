Nintendo confirmó que la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild no se estrenará este año

The Legend of Zelda: Breath of the Wild fue uno de los juegos que debutó con el lanzamiento oficial de la Nintendo Switch, consola que llegó hace cinco años a revolucionar el mercado gamer por su variabilidad en la jugabilidad: puedes jugar en la tele o portátil. El juego se convirtió en uno de los mejores títulos de la compañía Nintendo y en 2022 se esperaba que se estrenará su secuela, pero finalmente no será así.

Esta decisión fue comunicada por parte de Eiji Aonuma, productor del título, mediante un video que fue publicado por la propia Nintendo. En el metraje Aonuma explicó que: "La aventura de la secuela no se desarrollará solamente en tierra, sino también en el cielo. Sin embargo, el juego va mucho más allá porque tendrá más funciones. Y para crear una experiencia completamente única el equipo de desarrollo sigue trabajando en el juego por lo que les pedimos un poco de paciencia.

¿Cuándo se estrena la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild?

El nuevo juego de Link podría lanzarse en 2023. The Legend of Zelda: Breath of the Wild se estrenó el 3 de marzo de 2017 para Nintendo Switch.