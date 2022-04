Remake de The House of the Dead ya tiene fecha de estreno en PlayStation, Xbox y PC

El remake es un concepto que está bastante de moda en el mundo gamer, algunos ejemplos son las sagas de Resident Evil y Final Fantasy, pero en esta ocasión el turno es de The House of the Dead, un juego de los 90´s que regresa a las plataformas. Primero lo hizo para Nintendo Switch y ahora lo hará para el resto.

Esto fue confirmado por MegaPixel Studio, la empresa desarrolladora, y Forever Entertainment, distribuidor del título. The House of The Dead es un juego de terror y disparos en primera persona que se estrenó por primera vez el 13 de septiembre de 1996 para la Sega Saturno, de hecho Sega fue el desarrollador y distribuidor del título en los noventa.

Este remake de The House of The Dead contará con mejores gráficos y un sistema de jugabilidad que será el mismo que el original, pero que estará complementado con controles más modernos. Este título también tendrá multijugador y contará con varios finales.

¿Cuándo se estrena The House of the Dead?

El remake se estrenará el 28 de abril de 2022 para PS4, Xbox One y PC (Steam). El juego se estrenó el 7 de abril de 2022 para Nintendo Switch.