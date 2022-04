No More Heroes 3 dejará de ser exclusivo de Nintendo y debutará en PlayStation, Xbox y PC

Durante los últimos días se confirmó que el juego No More Heroes 3 dejará de ser exclusivo de la consola Nintendo Switch, y se estrenará en múltiples plataformas como PlayStation, Xbox y PC. El título se estrenó por primera vez en agosto de 2021.

Esto fue anunciado por la empresa XSEED Games, quienes mencionaron en Twitter que: "¡Vuelve nuestro asesino otaku favorito! ¡Travis Touchdown se ha visto obligado a retirarse para defender no solo a Santa Destroy, sino a la Tierra misma! ¡Usa la katana del rayo y enfréntate al desafío más difícil de Travis hasta ahora en No More Heroes 3, que llegará este otoño!".

No More Heroes 3 es un juego que tiene los géneros de la acción, aventura y hack and slash, este último trata cuando se enfatiza en los combates.

¿Cuándo se estrena No More Heroes 3 en otras plataformas?

El juego todavía no tiene fecha de lanzamiento. Lo que se sabe hasta el momento es que estará disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC (todavía no está definido donde). Según XSEED Games, el título podría estrenarse en el penúltimo trimestre de este año, o sea, en la primavera chilena.