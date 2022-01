El personaje principal de este juego no será Aloy

Horizon Call of the Mountain será el primer juego apto para el recién anunciado PlayStation VR2

Hace unos instantes informamos sobre el anuncio del nuevo casco de realidad virtual de Sony conocido como la PlayStation VR2, el cual estará disponible para la consola de PlayStation 5. Pero ahora profundizaremos en el juego que se confirmó junto con la llegada del nuevo aparato de realidad virtual, hablamos de Horizon Call of the Mountain.

Horizon Call of the Mountain se desarrollará en primera persona, para tener la mejor experiencia posible con la VR2, y en esta ocasión el personaje principal del título no será Aloy, protagonista de todos los juegos de Horizon hasta ahora. El título estará a cargo de las empresas Guerrilla y Firesprite.

Según lo explicó Jan-Bart van Beek, director de Guerrilla, en un blog de PlayStation, el protagonista del juego se presentará pronto, y se espera que Aloy y otros personajes del título también tengan una participación.

¿Cuándo se estrena Horizon Call of the Mountain?

Este juego, al igual que el mismo aparato PlayStation VR2, todavía no tiene fecha de lanzamiento. Lo que sí se viene es el estreno del título Horizon Forbidden West, aventura que sí contará con Aloy y que estará disponible para PS4 y PS5 desde el 18 de febrero de 2022.

Además, van Beek también agregó que: "creado para PlayStation VR2, esta experiencia única ha sido diseñada para llevar más allá la tecnología, la innovación y el gameplay. Los gráficos impresiones y los nuevos mandos de VR2 dan un significado a estar completamente sumergido en Horizon".