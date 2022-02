Titán Acorazado de Shingeki no Kyojin llega a los juegos de Call of Duty: Warzone y Vanguard

Hace unas semanas se dio a conocer que los juegos Call of Duty: Warzone y Vanguard concretaron una colaboración con el anime Shingeki no Kyojin, conocido también como Attack of Titan, lo cual significó que la skin del capitán Levi Ackerman se sumara a los títulos, aunque no exenta de críticas debido a su aspecto. Pero Levi no será el único debido a que recientemente se reveló que el mismísimo Titán Acorazado también será parte de los shooters de Activision.

Según se reveló en un tráiler de PlayStation, este personaje se integrará mediante el Attack on Titan - Armored Titan Mastercraft Bundle, pack que incluye 10 artículos, entre ellos hay armas Colossus y Armored Strenght, un aspecto para el operador Ronald Zeimet, un reloj, un emblema animado y spray del anime.

El Titán Acorazado es interpretado por el personaje de nombre Reiner y es uno de los protagonistas de Shingeki no Kyojin, sobre todo en esta segunda y última parte de la cuarta temporada (y final) del anime.

¿Cuándo estará disponible el Titán Acorazado en Call of Duty: Warzone?

Tanto el personaje como sus accesorios están disponibles desde el 22 de febrero y se pueden adquirir en la tienda del juego.