Comandados por los poderosos Lugia y Ho-Oh: se estrena el evento Pokémon Go Tour: Johto

Pokémon Go vuelve a la palestra noticiosa debido a que durante esta jornada está desarrollando el evento Pokémon Go Tour: Johto, en el cual se estará celebrando a la región que alberga a las criaturas de la segunda temporada y entre esos pokémon se encuentran los legendarios Lugia y Ho-Oh.

El evento es gratis, pero de igual forma se pueden pagar 12 dólares para obtener un boleto, el cual se puede canjear con el nombre de Gold & Silver. De hecho el evento está diseñado para los jugadores que pagan el boleto, pero pueden participar todos. Durante el evento se podrán encontrar criaturas como Raikou, Corsola, Heracross, Suicune y Entei. Además, con huevos de dos kilómetros podrás obtener criaturas como un Togepi o un Pichu.

Acá viene un diferencia entre los que pagaron y los que no: todos los Pokémon shiny estarán disponibles para lo que tienen boleto, mientras que los que no pagaron no tendrán acceso a todos. Además, se podrán hacer seis intercambios durante el evento.

¿Cuándo es el Pokémon Go Tour Johto?

El evento se desarrollará durante todo el 26 de febrero de 2022 y será desde las 9:00 AM a 9:00 PM (hora local).

También se podrá evolucionar al Eevee en Espeón o Umbreon sin la necesidad de estar caminando con él. Mientras que este evento tendrá debuts de Pokémon como Noctowl, Tyrogue, Phanpy, Corsola, Mantine y Macargo, entre muchos más.

Pokémon Go es un juego de dispositivos móviles con sistema operativo Android y IOS.