El 4 de mayo no es cualquier día para los fanáticos de Star Wars, esto porque durante esta jornada se celebra el Día de Star Wars, jornada en la que se conmemora a la mítica saga de la Guerra de las Galaxias, la cual ha dejado su huella en el cine y también en los videojuegos. Star Wars ha tenido grandes juegos en su historia en plataformas como PlayStation, Nintendo y PC, y en esta ocasión te diremos cuales son los mejores.

El nacimiento de este día se dio gracias a un simple juego de palabras, esto porque una de las frases más icónicas de la franquicia es "May the force be with" (Que la fuerza te acompañe) se transformó a "May the fourth be with you" (Que el 4 de mayo te acompañe). Su origen data del 4 de mayo de 1979, fecha en que Margaret Thatcher asumió como primera ministra del Reino Unido.

¿Cuáles son los mejores juegos de Star Wars?