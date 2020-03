Captain Tsubasa tendrá modo historia con creación de personajes

Captain Tsubasa: Rise of New Champions contará con un modo historia donde podrás crear a tu propio personaje según informó Siliconera. Eso no es todo, ya que también podrás disfrutar del modo historia original, con Oliver Atom y compañía.

"Rise of New Champions es el nombre del modo historia original. El modo utiliza un creador de personajes para hacer tu propio protagonista. Después de hacer el personaje, eliges una escuela para asistir fuera de Toho Academy, Musashi Middle y Furano Middle. En este modo, puedes disfrutar de interacciones entre tu personaje y otros jugadores entre partidas", fue la información recogida de la revista Jump magazine.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions se lanzará para PlayStation 4, Nintendo Switch y PC. Aún no se conoce la fecha exacta, pero se esera que Bandai lo saque para la mitad del 2020.