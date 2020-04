Actor que da vida a Michael en GTA 5 pide que dejen de creer en los rumores sobre el GTA 6

Los rumores de que la nueva entrega de GTA está cada vez más próxima han crecido en las últimas semanas, llegando a afirmar incluso que la nueva aventura de Rockstar llevará a los usuarios de regreso a Vice City.

Ned Luke, actor que da vida a Michael en GTA V con su voz, hizo un llamado en una transmisión en vivo con su Instagram personal, pidiéndole a los fans de la saga de mundo abierto que no creyeran todos los rumores en torno a una nueva obra de la franquicia.

“Dicen que GTA VI será en Vice City. ¿Cómo es que estas personas obtienen esa información privilegiada? Gente, ¿acaso no lo entienden? No crean nada que vean en Internet de BOOSMAN o cual sea su nombre, o de cualquier otro tipo (…) No tienen información privilegiada. Simplemente es clickbait. Si lo escuchan de Rockstar, entonces ya lo saben”, afirmó Luke.

De momento no hay información del todo clara y verídica del próximo videojuego de Rockstar, quienes lanzaron su última obra como empresa en el 2018 con Red Dead Redemption 2.

GTA 5 cerró con broche de oro la generación pasada de consolas.

Hasta ahora los estadounidenses se han dedicado a darle contenido a las versiones online de GTA V y el propio Red Dead Redemption 2, dos videojuegos que tienen una larga legión de jugadores todavía disfrutando de sus inmensos mundos abiertos.