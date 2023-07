Ignacio Orrego, aka Nano, logró el subcampeonato de la regional sureña de Red Bull Batalla, alcanzando así su segunda Final Nacional. El freestyler que representa a Concepción vuelve a meterse entre los mejores MC’s del país y promete cumplir su sueño de niño.

En el 2020, Nano tuvo su primera experiencia en la Nacional de la madre de todas de las batallas y fue eliminado en octavos de final ante Stigma. Y así lo recuerda en conversación exclusiva con RedGol: “En la última Nacional me tocó contra Stigma, que era un sueño de niño, y ahora van a ver, está Nitro, está Teorema. Entonces vamos por más sueños de niño”.

“Yo creo que voy a disfrutarla como el niño que fui, que soy. Todavía tengo un niño interior que disfruta demasiado esto, y se la vive, y yo en verdad quiero llegar a partirla a la Nacional y por Concepción en verdad, por todos los parques que no han bancado y que no han aguantado todas”, agregó.

Luego de aquella competencia, Nano tuvo dos nuevos intentos para clasificar a la Final Nacional, pero no lo logró. Eso hizo un cambio drástico en su pensamiento y entrenamiento para la temporada 2023.

haciendo. Bueno, no sé si me corresponde contar mi entrenamiento, pero fueron más de 100 días en privado fijándome en todo, desde la ropa, cómo me voy a mover en el escenario, desde cómo iba a tratar de impactar con la gente, cómo me iba a tratar de llevar con ellos, traerlos a mi favor, todo. Entonces todo se dio y se logró”, explicó.

La fuerza de Concepción

El Gimnasio Municipal de Concepción recibió la Regional de la Zona Sur y el público sin lugar a dudas tuvo un papel importante en el gran nivel mostrado por los MC’s en el escenario. A tal punto que fue el mejor de la temporada.

conmigo toda la jornada, estuvieron apañándome. Salí y no me paraban de abrazar, no podía caminar. Increíble, Increíble, de verdad, nunca había sentido tanto cariño por parte de un público, sea de Conce o de cualquier ciudad. Aquí en casa fue maravilloso, cerramos de la mejor manera”.

Cabe recordar que la Final Nacional de Red Bull Batalla se disputará el próximo 1 de octubre y aún faltan por definir a 4 clasificados que saldrán de competencias de plazas a lo largo de todo el país.