Comienza el conteo para la Final Internacional de Red Bull Batalla, donde El Menor y Teorema serán los freestylers nacionales representando en tierras españolas. Pero además, hay un tercer chileno que aterrizará en Madrid y se trata de Francisco Mateluna, “Basek”, que integrará el jurado de la competencia junto a Dozer, Yoiker, Yartzi y Kim MC.

El rapero oriundo de San Antonio suele integrar el jurado de las competencias más importantes de freestyle, donde siempre ha sido protagonista. Con 37 años, es bicampeón nacional de Red Bull Batalla, primero en 2008 y luego en el 2021, consagrando el periodo más largo que alguien ha logrado entre títulos, e incluso participando en la regional de Santiago este año, manteniéndose sumamente vigente en la escena.

“Siento que esto es retribución. Cuando yo comencé no había nada de lo que hay hoy, sólo Red Bull, así que me encuentro agradecido por ser parte de esta disciplina y este círculo tan grande donde uno hace amigos en todo el mundo, conoce otras culturas, tiene experiencias hermosas y además me pone contento de que estoy haciendo un buen trabajo, lo más justo posible para que me pongan a ser jurado regional, nacional o internacional”, aseguró Basek.

Este sábado en el Wizink Center de Madrid, Basek será testigo de una parrilla de artistas que promete meter esta internacional en la historia del freestyle: “La escena está a un nivel superlativo, que ya está buscando distintas extensiones para su evolución y año tras año va subiendo el listón. Este año es uno de los más potentes en nivel, quizás no tan mainstream como en ediciones anteriores en cuanto a nombres, pero el nivel está increíble y cada fase se va a sentir como una semi o final incluso”.

HAY FE EN LOS CHILENOS

En cuanto a la presencia chilena en la competencia, Basek ve con buenos ojos el nivel con el que llegan El Menor y Teorema: “Se hizo justicia porque son personajes muy queridos a nivel global y eso va a ser determinante en España para ser capaces de sobrellevar el localismo. Siento que ambos tienen el nivel necesario para salir campeones si es que están en su día, si están en su prime y si logran conectar con la gente, podemos estar en presencia de un primer campeón internacional chileno o un podio”.