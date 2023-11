En 2021, Basek había lanzado su último EP (Yakuza) y dos años después regresa con un concepto renovado y trayendo de vuelta la esencia del rap. El Limbo es la nueva obra de Francisco, donde se combina lo terrenal, sagrado y celestial, con siete inéditas canciones.

El bicampeón chileno de Red Bull Batalla hace un repaso de su vida en este nuevo proyecto y trae de regreso la esencia del rap, género que el artista siente que se ha ido extraviando. Además, hace diversas colaboraciones con beatmakers y DJ de nuestro país.

“Yo siento que el limbo es nuestro espacio que tenemos entre lo terrenal y lo espiritual. En el fondo nosotros estamos en un limbo en donde vivimos, pero en el fondo andamos circulando y tenemos la capacidad del libre albedrío. Que podemos ser muy terrenales, dejarnos llevar por cosas banales o conectarnos con la espiritualidad. Es como esa dualidad, por eso le quise poner el limbo”, explicó Basek sobre el título del EP.

TRACKLIST DE EL LIMBO

1- Ángeles sobre mí (Azerbeats y DJ Ropo)

2- Guerra terrenal (Onesoulcancino y DJ See All)

3- Géminis Ft. Pew Smith (Wuilldafriqq)

4- Trascender (Wuilldafriqq)

5- Línea de 3 Ft. Douglass y NouNeim (C Prado y DJ See All)

6- Pedrito Wey (Rod Roche y DJ Ropo)

7- Jungla Ft. C Terrible y Babi Blackbull (C Prado y DJ Nozh)

Basek revela cuál es su track favorito del EP: “La verdad es que ha sido muy extraño porque, por ejemplo, cuando recién tenía el EP, mi track favorito era el intro, que parte como bien celestial con sonidos de iglesias, etc y después se va oscureciendo, pero por ejemplo el track 2 ahora me gusta caleta. Mi favorito era el intro, y ahora como que estoy un poco más inclinado por el track 2 que es Guerra Terrenal, que la instrumental es muy Wu-Tang y me gusta el mensaje que tiene, que es como corte Move Dem”.

El Limbo es distribuido por Sello Trigal y lo puedes encontrar por todas las plataformas digitales como Spotify y Apple Music. Además, la producción cuenta con dos video musicales en YouTube.