Cristofebril pasó por los micrófonos de Batallón y se dio un tiempo para analizar las posibilidades de Nitro en la Final Internacional de Red Bull Batalla. El MC aseguró que el chileno llega en su prime a Colombia y que tiene una gran oportunidad de devolver al país más rapero del mundo a un podio.

El sábado 2 de diciembre en el Movistar Arena de Bogotá se definirá a un nuevo campeón del mundo en el freestyle, donde Chile pone todas sus fichas en Nitro, el único representante en esta edición. Uno que lo conoce hace muchos años es Cristofebril y dejó grandes palabras para el actual monarca.

“Yo creo que ahora después de haber sido bicampeón de FMS, él dijo que ahora es su momento de ir a Red Bull. Porque su sueño es ser campeón internacional y cumple con todos los requisitos. Entonces Nitro está ahí. Siempre está ahí. Y ha demostrado, se ha enfrentado a los grandes del mundo, como Gazir, se ha enfrentado a Chuty, se ha enfrentado al Ma, que es el Aczino. Mira, yo me he enfrentado a Nitro creo que en 10 ocasiones o más, como 11 ocasiones en batallas oficiales y yo le he ganado como 5 veces, él me ha ganado 6. Yo le he ganado a Nitro porque yo sé cómo es su estilo, y a mí ese estilo de Nitro me acomoda, porque es hiriente, un estilo hardcore, un estilo directo, entonces para mí un rival así me complica menos que un poeta”, explicó.

Y agregó que “entonces con Nitro siempre nos pegamos batallones, obviamente que cuando a mí me ha ganado, me ha paliciado, me ha tirado, me ha dado duro y son rimas hirientes y uno queda así como, el Nitro no tiene filtro, no tiene consideración, nada. Si te tiene que decir algo, te lo va a decir. Entonces, ese estilo es el que la gente quiere, porque esas son las batallas, por eso el nombre lo dice Batalla, tienen que matarse. Ahora el estilo chileno está un poco dejado en ese aspecto y Nitro es el que lo mantiene, el que mantiene la esencia antigua, la rima, podríamos decirlo, la rima simple pero directa, no se da tantas vueltas, él llega y te dice al tiro, no, no palabrea mucho, entonces eso yo encuentro que lo transforma en un gallo diferente”.

EL CAMPEÓN DEL PUEBLO

Cristofebril le da mucha importancia a la conexión con el público en las batallas de freestyle y por eso le da mucho a mérito a la experiencia que ha ganado Nitro en México, Argentina y Colombia antes de llegar a su primera Final Internacional de Red Bull Batalla.

“Para ganarle a Nitro, tení que ganarle a Nitro y tení que ganarle a la gente. La gente ama a Nitro, lo ama mucho, es como el campeón del pueblo, él se lo ha ganado con el tiempo”, destacó.

Además, avisó que “la versión que tenemos del Nitro hoy en día es un Nitro pulido, un Nitro ya desarrollado, un Nitro con experiencia y yo encuentro que está en su prime. Yo encuentro que Nitro está en su prime, que está en su mejor momento y lo ha demostrado”.

Por último, Cristo confía en que Nitro devuelva a Chile a un podio, que no se da desde el 2015. “Yo apuesto por Nitro en la final. No te podría decir que él lo va a ganar, porque ya sería mentirle a la gente. Me encantaría que Chile tuviera un podio, porque hace mucho tiempo que no tenemos podio, hace mucho tiempo que no estamos yendo en primera ronda, que ya Chile no llega a pelear nada. Yo encuentro que por exigencia y porque estamos en el país más rapero del mundo, Chile debería estar siempre en el podio y me gustaría que Nitro ya estando en el podio, haga un buen trabajo, pero yo me apuesto a Nitro en la final y ojalá la gane, ojalá, pero está difícil si tení a Chuty en frente, si tení a Aczino, en una final tienes que ganarle a todo el mundo”, sentenció.