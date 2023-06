Bigtamina del under a Red Bull Batalla: "A seguir puliéndome a pura plaza"

El 18 de febrero del 2023 se dio un cambio que comenzó a torcer la historia del freestyle en el sur de Chile, fue el inicio de Liga Inmortal, la competencia de under más importante de Concepción. Ahí es donde Bigtamina siguió con su duro proceso para alcanzar la Final Nacional de Red Bull Batalla.

En la regional del 2022, el freestyler de 20 años no logró su objetivo, pero antes de dejar el recinto se prometió junto a sus amigos volver y con más energía. Una temporada después la meta fue alcanzada y lo hizo en grande, porque se consagró campeón de la Zona Sur en el Gimnasio Municipal.

“Sorpresivo, sorpresivo, aunque igual me lo esperaba. Yo sabía que esto se iba a dar tal como se dio. Ahora a estar más tranquilo, sabiendo que ya tengo el cupo listo y a seguir entrenando, hermano, que esta hueá no para aquí poh, viene la Nacional, así que a seguir, a seguir, a seguir, a seguir, no más”, detalló a RedGol tras su triunfo.

Uno de sus adversarios más duros en este camino al título fue Rodamiento, el gran favorito para quedarse con uno de los cupos a la Nacional, y luego de una réplica lo derrotó. Bigtamina sabía del estatus e importancia de Álvaro Hernández en la escena y por ello preparo su mental (fuerza mental) para convertirse en la gran sorpresa de la jornada.

El MC contó que “yo elegí mi llave, hermano. Sabía que en algún momento me iba a encontrar con Rodamiento. Igual trabajé el mental para eso, estuve enfocándome. Rodamiento es un peso pesado, lleva muchos años más que yo y sabía que tenía que darlo todo, de que si podía ganarlo y fui con ese mental de darlo todo. Eso fue más que todo mi batalla con Rodamiento”.

Camino a la Final Nacional

Para un freestyler la plaza es su mejor escenario, ya que es la que los prepara por años para llegar a la madre de todas las batallas. Bigtamina es consciente de la importancia que tiene Liga Inmortal en su camino y por eso seguirá siendo su principal fuente de entrenamiento de cara a la Final Nacional del 1 de octubre.

“Placita, sigo con las placitas, con Liga Inmortal que lo está rompiendo aquí en Conce, lo está petando. Me voy a pegar un viajecito pa’ DEM, pa’ Santiago, así que nos vamos a ver por allá. Y eso hermano, seguir puliéndome a pura plaza, que es lo que me ha pulido hasta llegar a este nivel”, explicó.