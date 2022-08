Yoiker se la juega por Teorema: "Me encantaría que fuera el campeón y que me acompañara en México"

Yoiker fue el gran invitado del capítulo 11 de "CON MI PANA" por el canal de Twitch de RedGol y se refirió al próximo campeón de Red Bull Batalla Chile. El monarca mexicano mostró su completo apoyo a Teorema y completó su podio de favoritos con Joqerr y Basek. Además, avisó que hará todo lo posible para quedar dentro de los tres primeros de la Internacional de diciembre.

"Tengo tres favoritos. Mi favorito a full es Teo, voy con Teo a muerte, me encantaría que fuera el campeón y que me acompañara acá en México. Es un hermano con el que he compartido mucho, entonces me gustaría mucho tenerlo por acá, aparte creo que es un top mundial, su nivel no está en cuestión y es el favorito para quedarse con el campeonato", explicó.

Y agregó que "creo que también Joqerr me gustaría que fuera el campeón, me gusta mucho su estilo y me identifico con lo que hace. Entonces también me he cruzado con él un par de veces y es una gran persona. Y por como me gusta su estilo, y creo que es un grande del freestyle, Basek estaría bueno que lograra hacerse con el triunfo".

Cabe recordar que Joqerr ya está clasificado a la Final Nacional del 6 de noviembre tras ganar la Regional de Norte, donde venció en la final a Marcelo. De igual forma, el próximo 27 de agosto en Concepción se definirán a los cuatros nuevos clasificados y donde Teorema estará disputando la posibilidad de volver por segunda vez a la Nacional, tras ganar en 2019.

Por último, Yoiker tuvo tiempo para contarnos la idea que tiene para la Internacional de México, donde pretende enfrentar a Aczino y Blon. "Yo tengo un plan, que espero que me salga bien. Es dar un gran papel en la Internacional y conseguir aunque sea el podio, obviamente que el objetivo es el campeonato y yo sé que hay grandes favoritos, está toda la gente con Aczino, que es el máximo favorito y al cual respeto mucho, y por supuesto que tengo el objetivo de ganarle en diciembre. Obviamente en la final, tampoco te voy a decir que lo voy a escoger en primera", sentenció.