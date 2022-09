No era una Regional normal, el ambiente era diferente y se podía notar en el aire. La cuna del freestyle chileno tenía su gran jornada en busca de los representantes para la Nacional. Había grandes clasificados, pero uno se roba toda la atención. Se trata de Teorema que volvía luego de tres años a la competencia de lata y con más hambre que nunca.

La concentración y motivación del cañetino era evidente. Tenía ganas de comerse al mundo, quería demostrar que está más vigente que nunca para conseguir su sueño, el sueño de todos los fanáticos chilenos del freestyle. A pesar de ello, la presión era inferior, porque Mateo Cervera tenía una misión mayor, disfrutar con todos sus compañeros de batalla en el escenario.

"Para mí estar aquí es compartir una batalla con todos mis hermanos, con la gente con la que vengo de cero, los que hemos rapeado en Tribunales, los que hemos rapeado en el Parque Bicentenario, los que hemos rapeado en Puertos de Rimas, hemos rapeado en todos los lugares de Conce, entonces para nosotros es histórico poder vivir esto juntos", explicó a RedGol en la previa.

El apoyo a Teo es fuerte, pero que no sólo llega por parte de los fanáticos nacionales, también llega por parte de colegas de otros países. "El sueño de todos", fue una de las frases que el freestyler usó en el filtro y es una clara alusión al apoyo y fe que tiene el circuito sobre él. Raperos como Drose, Yoiker, Blon y Tirpa, ven en Mateo al representante idóneo para llevar la bandera de Chile a lo más alto.

Lo mejor de todo, es que Teo sabe de ello y lo maneja con mesura: "Se siente bacán el apoyo, porque han sido gente que ha visto mi proceso desde hace harto tiempo y entienden lo que significa para mí estar aquí. La verdad es que siento que con el tiempo he aprendido a manejar la presión, así que no es que precisamente me afecte. Igual soy consciente de todo lo que se dice y tranquilo, considero que puedo llevarla (la competencia)".

No todo son las batallas

Pero no todo son las batallas, porque Teorema tiene proyectos musicales y una propuesta que no dejará de lado. Siempre será fiel a sus principios y lo hizo saber en RedGol. Para el cañetino es fundamental respetar sus lineamientos y el freestyle puro, algo que se pudo ver en God Level ante Jaze y Stuart, y que lució de gran forma en Concepción.

"Sí hermano, esa es mi propuesta (freestyle puro y al instante) y voy firme con esa propuesta, siento que ese es el futuro", explicó Mateo cuando fue consultado por su estilo ante Jaze en Todo o Nada de God Level.

Teorema es un ser multifacético y tiene una parte que se preocupa de la música. De ahí se desprende Teo Elikura, el personaje musical que prueba distintos sonidos y que veremos seguidos por nuestras plataformas digitales favoritas.

"Como Teo Elikura ya saqué mi primer single, lo pueden buscar en todas las plataformas digitales y se titula “to the future”. Todo es parte de un plan mayor que estamos armando con el relato de Teo Elikura, ahora se viene próximamente un doble estreno, como para ambientar a la gente a estos nuevos sonidos que estoy explorando", manifestó.

Mateo Cervera está renovado. Cerró heridas del pasado, revivió sus sueños de niño y se proyecta de gran manera su futuro. El tiempo nos seguirá poniendo de frente con el talento y las letras de Teorema, y esperamos que finalmente pueda cumplir la novela del freestyle chileno, con esa tan esquiva Internacional de Red Bull Batalla. Tiempo al tiempo.