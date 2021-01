Ricto le abre la puerta al retiro: "No la estoy pasando bien, no disfruto batallar"

Pese a ir tercero en la tabla de FMS Chile, Ricto no está viviendo un buen momento, y así lo manifestó durante las últimas horas en su cuenta de Instagram. El Rey de la métrica publicó un video donde habló seriamente de la posibilidad de dejar las batallas al terminar la temporada.

El freestyler dejó en claro que, pese a que ha dado entrevistas donde asegura que quiere seguir batallando, es algo que lo ve realmente difícil.

"A veces uno gana y no está tan feliz. Eso me está pasando en esta temporada. No la estoy pasando bien, la estoy pasando mal; sinceramente"

Si bien Ricto ya pasó por esta disyuntiva al cierre del 2019, parece ser que ahora es definitivo. El hombre de FMS incluso aseguró que no disfruta tener que oír siempre las mismas rimas y verse en la obligación de subir al escenario a insultar al rival:

"La paso mal. No disfruto tener que insultar al rival. Que me digan todas las batallas que soy ingeniero y las celebren como si fuera una rima de otro mundo"

Sin embargo, Ricto aseguró en su video de Instagram que estas palabras no son en modo de crítica hacia el jurado, comentando que "ellos solo hacen su labor. No es como en el 2019 que sí me sentí infravalorado y lo dije en su momento"

Ahora, solo queda a la espera de qué es lo que decidirá finalmente Ricto. Por ahora, parecen ser las últimas batallas del Rey de la métrica en un escenario, donde asegura que quiere dedicar su espacio a la música. "No disfruto el freestyle y cuando tengo tiempo no lo quiero gastar entrenando. Es perder tiempo subirse a un escenario a humillar a un rival. Creo que hacer un tema social es mucho mejor"

Pero a no preocuparse por el futuro cercano. Ricto no abandonará la actual temporada, donde quiere ir con todo a los desafíos pendientes.

"Me aburrí de las batallas, pero soy profesional. Sé que tengo tres batallas aún. También tengo la Internacional y voy a ir con todo"

Le deja espacio a las promesas del Freestyle

Conluyendo, Ricto aseguró que lo mejor sería dar espacio a nuevos nombres que pueden romperla en el circuito. "Ya pasó mi momento, estoy perdiendo el tiempo. Tengo mi edad y hay promesas que pueden ocupar mi lugar. Terminaré la liga, iré a la Internacional y posteriormente música, música, música", cerró.

¿Cómo va Ricto en la tabla de FMS? Revisa el detalle aquí:

Así quedó la tabla de FMS Chile luego de la jornada 6. (Foto: FMS Chile)

Ricto está en el tercer lugar y aún tiene oportunidad de conseguir el título de FMS. ¿Serán las últimas batallas del Rey de la métrica?