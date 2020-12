FMS Perú 2020, jornada 6: Ver EN VIVO, ONLINE y por STREAMING la sexta jornada de la Freestyle Master Series Perú

La Freestyle Master Series entra en terreno decisivo, cerrando el circuito nacional con miras a la FMS Internacional. Perú ya tuvo su quinta jornada con grandes batallas y también desde la cuarta fecha, cuenta con cuatro clasificados a la cita internacional del evento de freestyle.

La tabla de posiciones tiene como punteros a Jaze y Nekroos, ambos con 10 unidades luego de cinco días de competencia. Les sigue Strike con nueve y Stick con ocho, estos son los mejores cuatro de la FMS Perú hasta el momento.

Precisamente, aquellos cuatro freestylers clasificaron en el primer corte internacional de la cuarta jornada de la Freestyle Master Series en Perú. Esto les permite ir a competir a la final internacional de la FMS, que tuvo como primer campeón al mexicano Aczino.

Ahora, la sexta fecha de la FMS Perú se realizará el domingo 20 de diciembre, con batallas confirmadas: Jaze vs New Era, Nekroos vs Strike, Stick vs Jota, Skill vs Litzen y Ramset vs Choque. Los 10 freestylers animarán una gran jornada con el mejor rap peruano.



Día y hora: ¿Cuándo será la sexta jornada de la Freestyle Master Series Perú 2020?



La competencia se realizará el día domingo 20 de diciembre a las 17:45, hora chilena y 15:45 hora peruana.







Transmisión: ¿Dónde ver en vivo y por streaming la FMS Perú?



La transmisión vía online estará disponible en el canal de Urban Roosters.