Este sábado 30 de abril se realizará la fecha 4 de la FMS Perú en el Paseo Central ubicado en la ciudad de Arequipa, donde los mejores freestylers de nacionalidad peruana dejarán todo arriba del escenario.

Ya se encuentran confirmadas las batallas que se realizarán en esta jornada, las cuales son Diego vs. Ghost, Nekroos vs. Jota, Black Code vs. Stick, Jair vs. Jaze, Strike vs. Kian, Vijay Kesh vs. Skill.

El puntero actual de tabla de posiciones es el freestyler Jota, ya que la fecha 3 se desarrolló de la siguiente manera: Stick venció a Strike, Xplain venció a Venti (exhibición), Vijay Kesh venció a Jaze tras una réplica, Blaximental venció a Lokillo tras réplica (exhibición), Jota venció a Ghost, Skill (MVP) venció a Kian tras réplica.

Los encargados de evaluar a los competidores serán: Choque, DJango, Fox, HBD, Joro. Pero los hosts cumplirán que serán los encargados de ambientar el escenario para los competidores son Vellutino, Kiara y Morderkai.

Si deseas conocer el horario y dónde ver EN VIVO la fecha 4 de la FMS Perú, a continuación te contamos más detalles.

¿Cuándo es la fecha 4 de la FMS Perú?

La fecha 4 de la FMS Perú se realizará el próximo sábado 30 de abril.

¿En qué horario se transmitirá la fecha 4 de la FMS Perú?

El sábado 30 abril se realizará la fecha 4 de la FMS Perú y las batallas comenzarán a las 16:00 horas (horario peruano).

Horarios otros países (por confirmar)

Colombia: 16.00 horas

México: 16.00 horas

Chile: 17.00 horas

Argentina: 18.00 horas

España: 23.00 horas

Estados Unidos: 14.00 horas PT / 17.00 horas ET

¿Dónde ver EN VIVO la fecha 4 de la FMS Perú?

La fecha 4 de la FMS Perú será transmitida a través del canal oficial de Urban Roosters en YouTube:

Haz click AQUÍ para ver EN VIVO la fecha 4 de la FMS Perú por Youtube