El próximo sábado 7 de mayo se realizará la fecha 4 de la FMS España en ciudad de Salamanca ubicada al noroeste de España, donde se esperan batallas muy competitivas entre los freestylers españoles.

Y ya se encuentran confirmadas las batallas que se realizarán en esta jornada, las cuales son Gazir vs. Skone, Sweet Pain vs. Tirpa, Chuty vs. Blon, Sawi Elekipo vs. Sara Socas, Mr. Ego vs. Mnak, Zasko vs. Hander.

Es importante destacar que un día previo al evento Skone y Mr. Ego realizarán una batalla recuperativa correspondiente a la fecha tres en Street Warriors de Salamanca.

Actualmente los primeros lugares en la tabla los ocupa Chuty, Gazir, Mnak y Blon, los cuales buscan su cupo a la final internacional a excepción de Gazir que lo tiene asegurado debido a que salió campeón en la última edición.

Si deseas conocer el horario y dónde ver EN VIVO la fecha 4 de la FMS España, a continuación te contamos más detalles.

¿En qué horario se transmitirá la fecha 4 de la FMS España?

La fecha 4 de la FMS España comenzará a las 18:00 horas (Hora local) y aquí te dejamos las horas correspondientes a los otros países:

Chile: 14:00h.

España: 18:00h.

Argentina: 14:00h.

Perú: 12:00h.

Colombia: 12:00h.

México: 11:00h.

Venezuela: 13:00h.

Ecuador: 12:00h.

¿Dónde ver EN VIVO la fecha 4 de la FMS España?

La fecha 4 de la FMS España será transmitida a través del canal oficial de Urban Roosters en YouTube:

Haz click AQUÍ para ver EN VIVO la fecha 4 de la FMS España por Youtube