Próximamente se llevará acabo la jornada 3 en FMS Colombia en la ciudad de Cali, específicamente en el Teatro Calima, donde se espera que los mejores freestylers de nacionalidad colombiana batallen con sus mejores rimas.

Las batallas que se realizarán en esta nueva jornada ya se encuentran confirmadas y estas son: Airon vs Big Killah, ÑKO vs Gaviria, Letra vs RBN, Filósofo vs Carpediem, Elenn vs Lokillo, Chang vs Valles-T.

Esta fecha resulta fundamental para los competidores, ya que posterior a la jornada 3 los cuatro freestylers que sean los primeros de la tabla de posiciones clasificarán a la FMS Internacional. Actualmente en los primeros cuatro lugares se encuentra Valles-T, Lokillo, Filósofo y Chang.

Los jueces oficiales que evaluarán a los participantes durante la jornada 3 son MC Jannival, Tinta Tintero, Melisa MC, Sebas Arias y Germnán Carvajal. Mientras que los host encargados del escenario serán Arci, JEY P y Lorena.

Si deseas conocer el día en el que se realizará la fecha 4 de la FMS Colombia y dónde verla EN VIVO, a continuación te contamos más detalles.

¿Cuándo es la fecha 3 de la FMS Colombia?

La jornada 3 de la FMS Colombia se realizará el próximo viernes 6 de mayo en la ciudad de Cali a partir de las 19:00 horas (hora local).

Horario otros países:

Chile: 19:00 horas

Colombia: 18:00 horas

México: 18:00 horas

Perú: 18:00 horas

Argentina: 19:00 horas

España: 02:00 horas

¿Dónde ver EN VIVO por STREAMING la fecha 3 de la FMS Colombia?

La fecha 3 de la FMS Colombia será transmitida a través del canal oficial de Urban Roosters en YouTube:

Haz click AQUÍ para ver EN VIVO la fecha 3 de la FMS Colombia por Youtube