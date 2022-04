¡Atención fanáticos del freestyle! Este viernes 29 de abril se realizará la fecha 2 de la FMS Colombia en el Coliseo los Fundadores de la Universidad del Norte ubicado en la ciudad de Barranquilla, donde miles de personas verán competir a los mejores freestylers colombianos.

Ya se encuentran confirmadas las batallas que se realizarán en esta jornada, las cuales son Lokillo vs Big Killah, Ñko vs Letra, Elevn vs Rbn, Chang vs Carpediem, Filósofo vs Airon, Valles T vs Gaviria.

El puntero actual de tabla de posiciones y también el MVP fue el freestyler Filósofo, ya que la jornada 1 realizada en el teatro Pablo Tobón Uribe de la ciudad de Medellín se desarrolló de la siguiente manera: Gaviria fue derrotado por BigKilla, Chang derrotó a Rbn, Eleven venció a Letra, Filósofo le ganó a Ñko, Carpediem perdió ante Lokillo, Valles T venció a Airon.

Los encargados de evaluar a los competidores serán: MC Jannival, Tinta Tintero, Melisa MC, Sebas Arias y Katza. Pero los hosts cumplirán el rol fundamental en esta siguiente jornada, ya que serán los encargados de ambientar y dirigir arriba del escenario. Por lo tanto, los encargados de esta misión serán Mbaka y Nazo.

Si deseas conocer el horario y dónde ver EN VIVO la fecha 2 de la FMS Colombia, a continuación te contamos más detalles.

¿En qué horario se transmitirá la fecha 2 de la FMS Colombia?

Como mencionamos anteriormente, este viernes 29 de abril se realizará la fecha 2 de la FMS Colombia y las batallas comenzarán a las 19:00 horas (horario colombiano).

Horarios otros países:

17:00 hs. Argentina, Chile, Uruguay, Brasil

20:00 hs. Honduras, Guatemala, Nicaragua

19:00 hs. Perú, Ecuador, México,

18:00 hs. Bolivia, Rep. Dominicana, Venezuela

02:00 hs. España

¿Dónde ver EN VIVO la fecha 2 de la FMS Colombia?

La fecha 2 de la FMS Colombia será transmitida a través de los canales oficiales de Urban Roosters en YouTube y Twitch.

