Con un conjunto azul y un gorro pescador de varios colores llega a la cita Blon, lejos, el mejor outfit del Media Day, donde los medios y los MCs pudimos dialogar largo y tendido.

Se le ve tranquilo y relajado, disfrutando cada momento de esta Red Bull Batalla Internacional, es que la buscó por diez años en la Nacional de España y hoy que el día ha llegado, sólo queda gozarlo al máximo.

“La presión la tenía en la Nacional durante diez años, y yo mismo me he prometido no tener esa presión, he venido aquí a divertirme y si me divierto, se que puedo dar un muy buen nivel”, confiesa.

Su historia de perseverancia es un ejemplo para todos y él lo sabe, “más de una vez pensé en abandonar y me prometí a mi mismo que lucharía, que tendría que darlo todo por conseguir el objetivo y creo que he sido un ejemplo o un espejo de perseverancia para mucha gente, no sólo en el freestyle, en otras áreas de la vida también, porque todos hemos pensado en tirar la toalla más de una vez”.

Y ya hablando de la competición, asegura que “va a haber un nivelazo, creo que todos son freestylers de altísimo nivel, se verá una lucha encarnizada y un espectáculo digno de ver” y que si final soñada sería con Sakone o Gazir, aunque, “si es con Aczino, tampoco me quejaría”.

Finalmente, tuvo palabras para los representantes chilenos, “los dos son muy buenos, Teorema es una leyenda viviente en el freestyle, siendo muy joven y Jokker es un tipo que ha demostrado que puede competir como muy pocos en el mundo. Los dos tienen estilos muy particulares y claro que me gustaría enfrentarme contra ellos, sería lindo”, nos dice antes de acomodarse su gorro, estrechar la mano y prepararse para lo que será su debut en una Internacional de Red Bull.

