Universidad de Chile y Universidad Católica se encargaron de cerrar el Cuadrangular Fin del Mundo Última Esperanza 2024, un torneo amistoso disputado en Puerto Natales en medio de la pausa del Campeonato Femenino y que además contó con Club de Fútbol Austral y CD Hispano Americano.

Luego de propinarles goleadas a estos últimos equipos, las universidades llegaron a la última fecha del torneo para definir al campeón. Fue un partido disputado que terminó en un empate sin goles y harta polémica, donde todo se calentó entre los planteles rivales.

Qué pasó. Tal como contó el periodista Maximiliano Cárdenas en redes sociales, el empate sin goles daba a U. de Chile como ganador del cuadrangular. Había igualdad de puntos, ya que ambas universidades quedaban con siete, pero las azules tenían una diferencia de goles muy superior.

La tabla ponía arriba a las Leonas, quienes triunfaron por 13-0 sobre Fútbol Austral y 17-0 sobre Club Hispano en los otros partidos. Las cruzadas, en tanto, vencieron por 13-0 a Club Hispano y por 5-0 a Fútbol Austral. Sin embargo, el equipo de la Franja discutió que debía definirse en penales y ahí se armó.

Polémico clásico universitario femenino: la molestia de U. de Chile

“Esto molestó a U. de Chile y su cuerpo técnico, que reclamaba que eso sería una improvisación y que eran justos ganadores del torneo amistoso. El cuerpo técnico de la UC se metió y confrontó al de la U, generando un tenso momento entre Diego Testas (DT azul) y Ángel Hualde (DT cruzado)”, contó Cárdenas.

Cuando la organización le dio la razón a la U, “las jugadoras de la UC comenzaron con gestos a las futbolistas azules, tildándolas de ‘lloronas’ y ‘cagonas'”. Lo que terminó como un amistoso terminó en muy malos términos.

Pero Diego Testas fue firme tras la polémica: “Es un cuadrangular, se resuelve por puntos y diferencia de goles. Católica quería jugar penales porque tenía la posibilidad de ganar, pero el reglamento está claro: si hay empate de puntos, se define por diferencia de goles“.

“Ellos entendían que había que patear penales para darle espectáculo al público. Nosotros no vinimos a pasear, vinimos a prepararnos para el campeonato y me molesta que se desprecie el fútbol femenino. En el masculino, esto no pasa. Me molestó que se exponga a las chicas al disfrute de la gente cuando habían logrado el campeonato en buena ley“, lamentó.