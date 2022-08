Sebastian Vettel acusó al jefe de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, de ser desconsiderado y de utilizar un lenguaje "insensible" cuando sugirió que había pocas perspectivas para las mujeres piloto en el deporte. Domenicali dijo a los periodistas que "siendo realistas, a menos que haya algo como un meteorito que venga a la Tierra, no veo a una chica en la F1 en los próximos cinco años".

Las palabras dieron lugar a titulares no deseados según Vettel, aunque Domenicali explicó que la F1 estaba trabajando en iniciativas para una mayor igualdad e inclusión. De hecho, la F1 está promocionando las W Series, exclusivamente femeninas, con la celebración de sus carreras en los grandes premios de esta temporada.

"Creemos que para poder dar una oportunidad a las chicas de estar al mismo nivel que los chicos, tienen que tener la misma edad cuando empiezan a luchar en la pista", dijo Domenicali, pero la frase que lanzó anteriormente, no pudo ser retractada.

Vettel conoce a Domenicali de sus días en Ferrari y dijo que su elección de palabras podría truncar los sueños de las mujeres. "Conozco a Stefano y no lo he leído exactamente, pero fue una elección de palabras muy desafortunada, porque son declaraciones como estas a las que probablemente todas las niñas y mujeres se enfrentan cuando crecen y comparten sus sueños sentadas en el desayuno", dijo Vettel.

Y agregó: "Entonces, el padre podría haber leído esa declaración y decirle: 'te gustan otras cosas... ¿por qué no te centras en otras cosas?. Así que es importante que no digamos estas cosas, porque no veo ninguna razón por la que no podamos tener una mujer en la pista. Creo que los retos a los que nos enfrentamos pueden ser afrontados por mujeres", sentenció Vettel.

El alemán, de 35 años, dijo que motivaría a las mujeres a vivir su sueño en lugar de desanimarlas. "Creo que este tipo de pensamiento estereotipado está desapareciendo poco a poco, pero tiene que desaparecer por completo", añadió.

Sólo dos mujeres, ambas italianas, han tomado la salida en un gran premio del Campeonato del Mundo de F1. Maria Teresa de Filippis compitió cinco veces en la década de 1950, y Lella Lombardi participó en 12 carreras a mediados de la década de 1970.

Lombardi es la única mujer que ha puntuado: ganó medio punto por terminar sexta en el acortado Gran Premio de España de 1975.