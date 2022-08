Entre el calendario colapsado y el debut de los torneos en el extranjero, la Federación de Fútbol de Chile decidió no programar amistosos en la próxima fecha FIFA femenina.

Entre el 29 de agosto y el 6 de septiembre, la FIFA programó la cuarta ventana de selecciones femeninas del año. Todo apuntaba a que la selección chilena femenina comenzaría a preparar el repechaje de la Copa del Mundo Australia-Nueva Zelanda 2023, que se disputará en febrero del próximo año.

Sin embargo, la Roja femenina adulta no jugará en esa fecha FIFA. A menos de tres semanas de la convocatoria oficial, todavía no hay rival pactado y la sub 17, que está en preparación del mundial de la categoría, será la única que juegue su torneo amistoso en México.

Las razones son varias y atienden a distintos puntos. Aunque su continuidad está prácticamente definida, dos semanas después de arribar a tierras nacionales tras obtener el quinto lugar en la Copa América Femenina 2022, la Federación de Fútbol de Chile todavía no decide el futuro de José Letelier y si seguirá siendo él quien comande a la selección.

A eso se suma el colapso del calendario del torneo nacional para la segunda rueda. Primero que todo, los partidos de Universidad de Chile, Santiago Morning y Colo Colo deben posponerse porque todas tienen más de cuatro seleccionadas nacionales. También hay que considerar que el fin de semana del 4 de septiembre es el plebiscito, y que en Fiestas Patrias no se juega.

Además se suma el parón entre una fase y otra, junto con la pausa por la Copa Libertadores Femenina durante octubre, y que aún deben programar el partido de definición del Chile 2. Y las chilenas que militan en el extranjero comienzan sus torneos el fin de semana del 11 de septiembre. Por todo eso, priorizaron a los clubes por sobre los compromisos de la Roja.

En la fecha FIFA de octubre, programada entre el 3 y 11 de ese mes, se espera que la selección chilena vuelva a las canchas. Todo apunta a que será con Letelier dirigiendo, pero no se sabe ante qué rival ni la sede de los amistosos: ¿en Chile o en el extranjero?