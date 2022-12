Este lunes se celebrará la segunda edición de los Premios Futfem, galardón que nuevamente entregará Contragolpe y Redgol a las mejores protagonistas del fútbol femenino chileno de la temporada 2022y que tendrá un total de 14 categorías, donde los hinchas pudieron elegir hasta este viernes 2 a sus favoritas.

En ese contexto, te invitamos en Redgol a conocer cuándo es la Gala del fútbol femenino y dónde verla completamente gratis.

¿Cuándo es y dónde ver la Gala de los Premios del fútbol femenino 2022?

La gala de premiación de los Premios Futfem se realizará el lunes 5 de diciembre en la Casa de la Cultura de Ñuñoa y la transmisión del evento se realizará en el Youtube de Redgol a partir de las 17:00 horas de Chile con la previa, mientras que el inicio de la ceremonia será a las 18:00 horas.

Nominadas Premios Futfem 2022:

Premio The Best: Ysaura Viso (Colo Colo), Rebeca Fernández (U.de Chile) y Nicole Fajre (S. Morning).

Mejor arquera: Antonia Canales (Colo Colo), Katherine Tapia (Santiago Morning) y Javiera Díaz (Fernández Vial).

Mejor defensa central: Fernanda Ramírez (Colo Colo), Norma Castilla (Fernández Vial) y Su Helen Galaz (Santiago Morning).

Mejor lateral: Fernanda Pinilla (Universidad de Chile), Ámbar Soruco (Santiago Morning) y Anaís Cifuentes (Colo Colo).

Mejor volante: Yessenia López (Universidad de Chile), Nicole Fajre (Santiago Morning) y Yastin Jiménez (Colo Colo).

Mejor delantera: Ysaura Viso (Colo Colo), Rebeca Fernández (Universidad de Chile) y Yenny Acuña (Santiago Morning).

Mejor DT: Milenko Valenzuela (Santiago Morning), Carlos Véliz (Universidad de Chile) y Antonio Zaracho (Fernández Vial).

Jugadora revelación: Valentina Navarrete (Santiago Morning), Karen Fuentes (Universidad de Chile) y Thiare Parraguez (O’Higgins).

Mejor gol del año: Franchesca Caniguán (Fernández Vial vs Colo Colo), Isidora Muñoz (Audax Italiano vs Universidad de Chile) y Margarita Collinao (Colo Colo vs O’Higgins).

Premio a la Trayectoria: Daniela Pardo (Santiago Morning), Nathalie Quezada (Palestino) y Valeria Lucca (Audax Italiano).

Premio del Ascenso Femenino: Natsumy Millones (Coquimbo Unido), Vanessa Riquelme (Curicó Unido) y Aracelly Tapia (Cobresal).

Premio Fútbol Formativo: Paloma Bustamante, Nicole Carter y Anaís Álvarez (Colo Colo), Pascal Espejo (U. de Chile) y Yordana Martínez (Magallanes).

Premio Mejor Extranjera: Ysaura Viso (Colo Colo), Rebeca Fernández (U. de Chile) y Katherine Tapia (S. Morning).

Mejor Comunicadora: Nahla Hassan (TNT Sports), Valentina Boetto (corresponsal) y Javiera Court (Vestidas de Rojo)